 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВозле ОПУ перед митингом против заключенных в Минске договоренностей начали обыскивать прохожих, - журналист

Возле ОПУ перед митингом против заключенных в Минске договоренностей начали обыскивать прохожих, - журналист

Журналист Юрий Бутусов заявил, что под Офисом президента обыскивают людей

Об этом он написал в Facebook.

"На Банковой за полчаса до митинга протеста, объявленного "Голосом", размещены подразделения полиции и Нацгвардии, недалеко резерв в машинах. Прохожих обыскивают, сумки проверяют. Довольно нервная реакция на критику в обществе подписания в Минске соглашения о создании Консультативной группы", - написал Бутусов.

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать