Возле ОПУ перед митингом против заключенных в Минске договоренностей начали обыскивать прохожих, - журналист
13 марта, 2020, 20:29
Журналист Юрий Бутусов заявил, что под Офисом президента обыскивают людей
Об этом он написал в Facebook.
"На Банковой за полчаса до митинга протеста, объявленного "Голосом", размещены подразделения полиции и Нацгвардии, недалеко резерв в машинах. Прохожих обыскивают, сумки проверяют. Довольно нервная реакция на критику в обществе подписания в Минске соглашения о создании Консультативной группы", - написал Бутусов.
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