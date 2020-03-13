Возле ОПУ перед митингом против заключенных в Минске договоренностей начали обыскивать прохожих, - журналист

13 марта, 2020, 20:29

Журналист Юрий Бутусов заявил, что под Офисом президента обыскивают людей

Об этом он написал в Facebook.

"На Банковой за полчаса до митинга протеста, объявленного "Голосом", размещены подразделения полиции и Нацгвардии, недалеко резерв в машинах. Прохожих обыскивают, сумки проверяют. Довольно нервная реакция на критику в обществе подписания в Минске соглашения о создании Консультативной группы", - написал Бутусов.