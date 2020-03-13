Венедиктова заявила, что Портнов не пытается влиять на дела по Порошенко
13 марта, 2020, 19:30
И.о. главы Госбюро расследований Ирина Венедиктова считает, что заместитель главы Администрации времен президента Януковича Андрей Портнов не влияет на ход расследования дел экс-президента Петра Порошенко
Об этом Венедиктова заявила в интервью "Фокусу".
"Нет, конечно (не пытается влиять на расследование дел Порошенко, - ред.) Можно спросить у конкретных следователей, но я уверена, что никакого влияния нет. Несколько недель назад он приходил на допрос: дал показания и ушел. Господин Портнов с нами корректно ведет себя", - заявила Венедиктова.
- И.о. генпрокурора Виктор Чумак заявил, что подозрения пятому президенту Петру Порошенко, которые подготовило ГБР, не были подписаны Русланом Рябошапкой из-за того, что они фактически "высосаны из пальца".
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