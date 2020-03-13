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Espreso.tvОбществоВенедиктова заявила, что Портнов не пытается влиять на дела по Порошенко

Венедиктова заявила, что Портнов не пытается влиять на дела по Порошенко

И.о. главы Госбюро расследований Ирина Венедиктова считает, что заместитель главы Администрации времен президента Януковича Андрей Портнов не влияет на ход расследования дел экс-президента Петра Порошенко

Об этом Венедиктова заявила в интервью "Фокусу".

"Нет, конечно (не пытается влиять на расследование дел Порошенко, - ред.) Можно спросить у конкретных следователей, но я уверена, что никакого влияния нет. Несколько недель назад он приходил на допрос: дал показания и ушел. Господин Портнов с нами корректно ведет себя", - заявила Венедиктова.

  • И.о. генпрокурора Виктор Чумак заявил, что подозрения пятому президенту Петру Порошенко, которые подготовило ГБР, не были подписаны Русланом Рябошапкой из-за того, что они фактически "высосаны из пальца".
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