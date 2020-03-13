Венедиктова заявила, что Портнов не пытается влиять на дела по Порошенко

13 марта, 2020, 19:30

И.о. главы Госбюро расследований Ирина Венедиктова считает, что заместитель главы Администрации времен президента Януковича Андрей Портнов не влияет на ход расследования дел экс-президента Петра Порошенко

Об этом Венедиктова заявила в интервью "Фокусу".

"Нет, конечно (не пытается влиять на расследование дел Порошенко, - ред.) Можно спросить у конкретных следователей, но я уверена, что никакого влияния нет. Несколько недель назад он приходил на допрос: дал показания и ушел. Господин Портнов с нами корректно ведет себя", - заявила Венедиктова.