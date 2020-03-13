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Espreso.tvОбществоВ Запорожской области от гриппа умер невакцинированный 6-летний мальчик

В Запорожской области от гриппа умер невакцинированный 6-летний мальчик

В городе Мелитополе Запорожской области от гриппа умер 6-летний мальчик

Об этом сообщает пресс-служба Государственного учреждения "Запорожский областной лабораторный центр МЗ".

6 марта родители шестилетнего мальчика обратились за медицинской помощью к семейному врачу с жалобами на повышение температуры до 38,8 градусов, незначительный насморк и боль в горле, где был установлен диагноз - назофарингит.

Через несколько дней, 9 марта, состояние стремительно ухудшилось, а температура тела упала до 34 градусов, после чего ребенка госпитализировали в реанимационное отделение в тяжелом состоянии с симптомами острой легочно-сердечной недостаточности, где он умер. У него был грипп А (H1N1).

Патологоанатомический диагноз - острая легочно-сердечная недостаточность, вирусно-бактериальная пневмония. Также сообщается, что мальчик не был привит против гриппа.

Всего по Украине с начала эпидсезона 2019-2020 зарегистрировано 63 летальных случаев от гриппа, все из умерших не прививались против гриппа.

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