В Украине пересмотрят прожиточный минимум, - Минсоцполитики

13 марта, 2020, 16:34

Министерство социальной политики пересмотрит процесс расчета прожиточного минимума. Для этого в министерстве планируют изучить лучший мировой опыт

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики со ссылкой на министра Марину Лазебную.

"Мы принципиально за необходимость пересмотра подходов к формированию прожиточного минимума", - заявила Лазебная.

По словам министра, прожиточный минимум является наиболее значимым показателем в социальной политике, так как на его основе определяется более 150 различных выплат, пособий, штрафов и т. д. Поэтому увеличение прожиточного минимума приводит к их автоматического пересчету и необходимости изыскания дополнительных средств из бюджета.

"Целесообразно будет изучить лучший мировой опыт и разработать единый подход к оптимизации сферы использования прожиточного минимума как основного показателя в борьбе с бедностью", - подчеркнула Лазебная.