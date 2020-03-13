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Espreso.tvОбществоВ течение ближайших месяцев вернем всех наших граждан из плена ОРДЛО, - Ермак

В течение ближайших месяцев вернем всех наших граждан из плена ОРДЛО, - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что в ближайшее время из плена "ДНР" и "ЛНР" вернут всех граждан

Об этом он сказал во время брифинга после заседания СНБО, передает Еспресо.TV.

По словам Ермака, все украинские граждане, которые удерживаются боевиками на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в течение ближайших месяцев вернутся домой.

 

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