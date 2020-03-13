В течение ближайших месяцев вернем всех наших граждан из плена ОРДЛО, - Ермак

13 марта, 2020, 15:23

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что в ближайшее время из плена "ДНР" и "ЛНР" вернут всех граждан

Об этом он сказал во время брифинга после заседания СНБО, передает Еспресо.TV.

По словам Ермака, все украинские граждане, которые удерживаются боевиками на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в течение ближайших месяцев вернутся домой.