 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Швеции заявили об угрозе военной эскалации в Балтике

В Швеции заявили об угрозе военной эскалации в Балтике


фото: mil.ru
Служба внешней разведки Швеции (MUST) фиксирует ухудшение ситуации в регионе Балтийского моря, что может привести к военным инцидентам и конфронтации

Об этом сообщает Assosiated Press .

По данным документов шведской разведки, которые получила в свое распоряжение AP, ситуация в Балтийском регионе характеризуется ростом военной активности.

"Динамика отношений между США, Китаем, Россией и Евросоюзом также влияет на безопасность в регионе Балтийского моря", - говорится в документах MUST.

Отмечается, что в целом Соединенные Штаты и НАТО преобладают Россию в военном отношении, однако РФ имеет преимущество на региональном уровне, ведь в случае военного конфликта НАТО и Европа будут зависеть от американского подкрепления.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать