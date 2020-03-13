В Швеции заявили об угрозе военной эскалации в Балтике
13 марта, 2020, 15:18
Служба внешней разведки Швеции (MUST) фиксирует ухудшение ситуации в регионе Балтийского моря, что может привести к военным инцидентам и конфронтации
Об этом сообщает Assosiated Press .
По данным документов шведской разведки, которые получила в свое распоряжение AP, ситуация в Балтийском регионе характеризуется ростом военной активности.
"Динамика отношений между США, Китаем, Россией и Евросоюзом также влияет на безопасность в регионе Балтийского моря", - говорится в документах MUST.
Отмечается, что в целом Соединенные Штаты и НАТО преобладают Россию в военном отношении, однако РФ имеет преимущество на региональном уровне, ведь в случае военного конфликта НАТО и Европа будут зависеть от американского подкрепления.
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