В Швеции заявили об угрозе военной эскалации в Балтике

13 марта, 2020, 15:18

Служба внешней разведки Швеции (MUST) фиксирует ухудшение ситуации в регионе Балтийского моря, что может привести к военным инцидентам и конфронтации

Об этом сообщает Assosiated Press .

По данным документов шведской разведки, которые получила в свое распоряжение AP, ситуация в Балтийском регионе характеризуется ростом военной активности.

"Динамика отношений между США, Китаем, Россией и Евросоюзом также влияет на безопасность в регионе Балтийского моря", - говорится в документах MUST.

Отмечается, что в целом Соединенные Штаты и НАТО преобладают Россию в военном отношении, однако РФ имеет преимущество на региональном уровне, ведь в случае военного конфликта НАТО и Европа будут зависеть от американского подкрепления.