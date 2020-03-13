В Киеве Porsche под управлением иностранца ударил другой автомобиль, снес ограждение и вылетел на тротуар, есть пострадавшие

13 марта, 2020, 23:17

Вечером 13 марта в Киеве произошло ДТП с участием легковых Porsche Panamera и Volkswagen

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

За рулем Porsche находился гражданин другого государства. Он не справился с управлением и ударил в заднюю часть попутный Volkswagen.

После столкновения Porsche снес ограждение и выехал на тротуар. Несмотря на травмы головы, водитель Porsche от помощи врачей отказался.

Зато водителя Volkswagen госпитализировали с ушибами.