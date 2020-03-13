В Греции прекратили эстафету Олимпийского огня из-за толпы, которая могла распространить коронавирус
13 марта, 2020, 14:27
Греческий олимпийский комитет остановил перенос Олимпийского огня через большую толпу, которая собралась наблюдать за эстафетой, несмотря на запрет от власти из-за возможного распространения коронавируса
Об этом сообщил Греческий олимпийский комитет в facebook.
Решение было согласовано с Министерством здравоохранения Греции и Международным олимпийским комитетом.
Вручение Олимпийского огня токийскому оргкомитету состоится, как было запланировано, 19 марта на стадионе в Афинах, где в 1896 году состоялись первые современные Олимпийские игры.
Олимпиада в Токио должна состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года.
- 12 марта в Греции состоялась торжественная церемония зажжения огня Олимпиады-2020 , которая должна состояться в Токио.
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