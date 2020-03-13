В Греции прекратили эстафету Олимпийского огня из-за толпы, которая могла распространить коронавирус

13 марта, 2020, 14:27

Греческий олимпийский комитет остановил перенос Олимпийского огня через большую толпу, которая собралась наблюдать за эстафетой, несмотря на запрет от власти из-за возможного распространения коронавируса

Об этом сообщил Греческий олимпийский комитет в facebook.

Решение было согласовано с Министерством здравоохранения Греции и Международным олимпийским комитетом.

Вручение Олимпийского огня токийскому оргкомитету состоится, как было запланировано, 19 марта на стадионе в Афинах, где в 1896 году состоялись первые современные Олимпийские игры.

Олимпиада в Токио должна состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года.