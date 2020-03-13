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Espreso.tvОбществоУкрзализныця отменила все поезда в Словакию

Укрзализныця отменила все поезда в Словакию


фото: korrespondent.net
С 13 марта Укрзализныця приостановила пассажирское сообщение со Словакией из-за объявления чрезвычайного положения в этой стране

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци .

"По решению Словацкой Республики с 7 утра 13 марта приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной.

Отменены следующие поезда:

▪️№ 960/961 Кошице - Мукачево;

▪️№ 962/963 Кошице - Мукачево;

▪️№ 8860/8863 Чиерна над Тисой - Чоп;

▪️№ 8862/8861 Кошице - Чоп;

▪️ безпересадочный вагон Укрзализныци № 26/382 Киев - Кошице ".

Продажа билетов на указанные поезда приостановлена. Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится в билетных кассах Укрзализныци согласно действующим нормативно-правовым актам и правилам.

Сообщается, что поезда Кошице - Мукачево, Чиерна над Тисой - Чоп и Кошице - Чоп остались на территории Словацкой Республики.

Пассажиры беспересадочного вагона Киев - Кошице, отправившегося 12 марта из Киева, оставили поезд на станции Чоп. Возвращаться в Киев они отказались.

По состоянию на 13 марта другие международные поезда и поезда внутреннего сообщения курсируют по графику.

При пересечении границы с Украиной всем пассажирам проводится температурный скрининг.

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