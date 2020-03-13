У троих пассажиров рейса в "Борисполе" отрицательные тесты на коронавирус, - КГГА
Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.
"Трое пассажиров, которые путешествовали из Милана в Каир, были сняты с рейса в аэропорту "Борисполь" и госпитализированы в столичную больницу. Пассажиры самолета жаловались, что ребята кашляли и принимали таблетки. Однако на момент госпитализации у всех температура нормальная, признаков респираторного заболевания нет, выявлено умеренное покраснение горла, которое и могло стать причиной кашля. Всем пациентам проведен экспресс-тест на covid 19, все три результата - негативные", - написал Поворозник.
Сейчас пациентов оставили в больнице для проведения дополнительных обследований.
- Напомним, что пассажир самолета рейса Милан-Киев авиакомпании МАУ Антон Гура заявил, что в Борисполе, где приземлился самолет, людей выпустили без соблюдения необходимых мер безопасности .
- В Минздраве получили список пассажиров , находившихся на борту самолета из Милана, на котором потенциально были больные люди.
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