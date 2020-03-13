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Espreso.tvОбществоУ троих пассажиров рейса в "Борисполе" отрицательные тесты на коронавирус, - КГГА

У троих пассажиров рейса в "Борисполе" отрицательные тесты на коронавирус, - КГГА


фото: reuters
У троих пассажиров, которых в международном аэропорту "Борисполь" сняли с рейса, экспресс-тесты на коронавирус показали отрицательный результат

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

"Трое пассажиров, которые путешествовали из Милана в Каир, были сняты с рейса в аэропорту "Борисполь" и госпитализированы в столичную больницу. Пассажиры самолета жаловались, что ребята кашляли и принимали таблетки. Однако на момент госпитализации у всех температура нормальная, признаков респираторного заболевания нет, выявлено умеренное покраснение горла, которое и могло стать причиной кашля. Всем пациентам проведен экспресс-тест на covid 19, все три результата - негативные", - написал Поворозник.

Сейчас пациентов оставили в больнице для проведения дополнительных обследований.

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