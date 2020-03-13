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Espreso.tvОбществоСтрана перед невероятными вызовами. Хайп закончился, - Арсений Яценюк

Страна перед невероятными вызовами. Хайп закончился, - Арсений Яценюк

Власть, получив самый высокий мандат доверия, взяла на себя ответственность, подчеркнул Яценюк

"Страна перед невероятными вызовами. Хайп закончился. Сейчас пошел первый ключевой вызов для президента и для нашей страны. Если не будет адекватного ответа на коронавирус и на экономические вызовы, это может повлечь за собой политический кризис ", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Прямой контакт" с Тарасом Березовцом на "Прямом канале" 12 марта.

"Нам в нынешней ситуации такие осложнения в виде экономического, политического и еще и медицинского кризиса не нужны. Оппозиция думает, что она сейчас выиграет. Теоретически может, только страна чтобы не проиграла", - подчеркнул он.

Власть, получив самый высокий мандат доверия, взяла на себя ответственность, подчеркнул Арсений Яценюк: "Пусть берут на себя не просто всю полноту ответственности, но и функцию выполнения ключевой задачи государства - защиты Украины и украинцев от экономического кризиса, от медицинского вызова и недопущения политического кризиса. Это их задача. И здесь они должны себя проявить».

«Учитывая изменение мировой ситуации: экономика, финансы, банки, коронавирус, коммуникация с людьми, чтобы люди чувствовали, что страна их защищает, - это сейчас ключевой тест для правительства и для власти», - сказал Арсений Яценюк.

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