Создание консультативного совета по ОРДЛО не что иное, как начало прямого диалога Киева с сепаратистскими регионами, - политолог

13 марта, 2020, 12:09

Политолог Владимир Цыбулько считает, что команда Владимира Зеленского идет на уступки Владимиру Путину

Создание консультативного совета по ОРДЛО не что иное, как начало прямого диалога Киева с сепаратистскими регионами.

Об этом в комментарии для Еспресо.TV заявил политолог Владимир Цыбулько.

"Этого так долго добивался Путин. Без передачи границы украинским службам такой диалог является присоединением здоровой части страны к больной, а не наоборот. Параллельно с этим процессом Зеленский грозит выйти из Минского процесса, что позволит России требовать снятия санкций, но все социальные обязательства по оккупированным территориям переложит на Киев", - считает Цыбулько.

Напомним, что издание ZN.UA сообщило, что 11 марта в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия оказалась в статусе гаранта-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.