Создание консультативного совета по ОРДЛО не что иное, как начало прямого диалога Киева с сепаратистскими регионами, - политолог
Создание консультативного совета по ОРДЛО не что иное, как начало прямого диалога Киева с сепаратистскими регионами.
Об этом в комментарии для Еспресо.TV заявил политолог Владимир Цыбулько.
"Этого так долго добивался Путин. Без передачи границы украинским службам такой диалог является присоединением здоровой части страны к больной, а не наоборот. Параллельно с этим процессом Зеленский грозит выйти из Минского процесса, что позволит России требовать снятия санкций, но все социальные обязательства по оккупированным территориям переложит на Киев", - считает Цыбулько.
Напомним, что издание ZN.UA сообщило, что 11 марта в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия оказалась в статусе гаранта-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
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