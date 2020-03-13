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Espreso.tvОбществоСегодня в Минске была создана малороссийская коллегия, - Ильенко

Сегодня в Минске была создана малороссийская коллегия, - Ильенко


фото: tyzhden.ua
Экс-нардеп Андрей Ильенко прокомментировал анонсированное создание консультационного совета в Минске

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня в Минске была создана малороссийская коллегия, где будут заседать российские оккупанты и их марионетки - будут писать нам Конституцию и решать, как на "выборах" легализировать оккупационный режим", - отметил екснардеп.

Он назвал этот процесс прямой государственной изменой.

"Все обещания Зе-власти не сдавать суверенитет и не соглашаться на изменения Конституции под диктовку агрессора в который раз оказались полной ложью. Это не власть, а ликвидационная комиссия государства, составленная из малороссов и предателей. Нам предстоит серьезная борьба", - подытожил Ильенко.

  • По данным СМИ, в Минске подписаны соглашения о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия оказалась в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что никаких прямых переговоров с представителями ОРДЛО вести не будут.
  • Часть фракции "Слуга народа" выразила обеспокоенность по поводу возможных договоренностей с Российской Федерацией.
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