Сегодня в Минске была создана малороссийская коллегия, - Ильенко
13 марта, 2020, 18:07
Экс-нардеп Андрей Ильенко прокомментировал анонсированное создание консультационного совета в Минске
Об этом он написал в Facebook.
"Сегодня в Минске была создана малороссийская коллегия, где будут заседать российские оккупанты и их марионетки - будут писать нам Конституцию и решать, как на "выборах" легализировать оккупационный режим", - отметил екснардеп.
Он назвал этот процесс прямой государственной изменой.
"Все обещания Зе-власти не сдавать суверенитет и не соглашаться на изменения Конституции под диктовку агрессора в который раз оказались полной ложью. Это не власть, а ликвидационная комиссия государства, составленная из малороссов и предателей. Нам предстоит серьезная борьба", - подытожил Ильенко.
- По данным СМИ, в Минске подписаны соглашения о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия оказалась в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что никаких прямых переговоров с представителями ОРДЛО вести не будут.
- Часть фракции "Слуга народа" выразила обеспокоенность по поводу возможных договоренностей с Российской Федерацией.
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