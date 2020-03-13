Сегодня в Минске была создана малороссийская коллегия, - Ильенко

13 марта, 2020, 18:07

Экс-нардеп Андрей Ильенко прокомментировал анонсированное создание консультационного совета в Минске

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня в Минске была создана малороссийская коллегия, где будут заседать российские оккупанты и их марионетки - будут писать нам Конституцию и решать, как на "выборах" легализировать оккупационный режим", - отметил екснардеп.

Он назвал этот процесс прямой государственной изменой.

"Все обещания Зе-власти не сдавать суверенитет и не соглашаться на изменения Конституции под диктовку агрессора в который раз оказались полной ложью. Это не власть, а ликвидационная комиссия государства, составленная из малороссов и предателей. Нам предстоит серьезная борьба", - подытожил Ильенко.