Самые богатые люди мира только за сутки потеряли $ 78 млрд

13 марта, 2020, 15:33

Совокупное состояние первой 20-ки самых богатых людей мира за четверг уменьшилось более чем на $ 78 млрд на фоне наихудшего падения с 1987 года американского индекса Dow Jones

Об этом пишет Forbes.

В частности, самый богатый человек мира - основатель и глава Amazon Джефф Безос - потерял $ 8 млрд на фоне падения акций Amazon на 8%, состояние Безоса оценивают в $ 104, 4 млрд.

Третий самый богатый человек мира Бернар Арно - владелец Louis Vuitton и Dior - потерял $ 7,7 млрд (состояние оценивается в $ 82,5 млрд).

В то же время основатель Facebook Марк Цукерберг потерял $ 5,7 млрд - на фоне падения акций Facebook на более 9% (состояние Цукерберга оценивается в $ 57,4 млрд).

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс потерял $ 5,3 млрд, его состояние оценивают в $ 99,2 млрд.