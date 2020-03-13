Самолет с якобы больными людьми из Милана: блоггер Гура вел программы на YouTube-канале экс-министра времен Януковича
Об этом журналист Евгений Будерацкий написал на своей странице в Facebook.
"Все уже успели увидеть историю о "медике" Антоне Гуру, который "в качестве эксперимента" сгонял в Милан и активно стримил с борта самолета МАУ, рассказывая жуткие истории о том, что полсамолета было набито больными иностранцами", - пишет Будерацкий.
Журналист напоминает, что ранее Гура был известен тем, что вел программы на ютуб-канале Klymenko time, который финансируется экс-министром доходов и сборов времен Виктора Януковича.
"На этом ютуб-канале этот деятель хаял медреформу в стиле "все умрут" и наваливал, что (внимание!) Коронавирус уже два месяца в Украине, а вас всех намахуют злобные политики", - добавляет Будерацкий.
Журналист уточняет, что Гура не является медиком. Он работает в фармацевтическом бизнесе и уже выигрывал некоторые тендеры.
- Напомним, что пассажир самолета рейса Милан-Киев авиакомпании МАУ Антон Гура заявил, что в Борисполе, где приземлился самолет, людей выпустили без соблюдения необходимых мер безопасности.
- В Минздраве получили список пассажиров, находившихся на борту самолета из Милана, на котором потенциально были больные люди.
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