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Espreso.tvОбществоСамолет с якобы больными людьми из Милана: блоггер Гура вел программы на YouTube-канале экс-министра времен Януковича

Самолет с якобы больными людьми из Милана: блоггер Гура вел программы на YouTube-канале экс-министра времен Януковича


фото: Facebook Антона Гури
Ранее Гура был известен тем, что вел программы против медицинской реформы на YouTube-канале Klymenko time

Об этом журналист Евгений Будерацкий написал на своей странице в Facebook.

"Все уже успели увидеть историю о "медике" Антоне Гуру, который "в качестве эксперимента" сгонял в Милан и активно стримил с борта самолета МАУ, рассказывая жуткие истории о том, что полсамолета было набито больными иностранцами", - пишет Будерацкий.

Журналист напоминает, что ранее Гура был известен тем, что вел программы на ютуб-канале Klymenko time, который финансируется экс-министром доходов и сборов времен Виктора Януковича.

"На этом ютуб-канале этот деятель хаял медреформу в стиле "все умрут" и наваливал, что (внимание!) Коронавирус уже два месяца в Украине, а вас всех намахуют злобные политики", - добавляет Будерацкий.

Журналист уточняет, что Гура не является медиком. Он работает в фармацевтическом бизнесе и уже выигрывал некоторые тендеры.

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