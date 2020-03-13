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Espreso.tvОбществоСамое большое падение в истории: биткоин за два дня подешевел более чем в два раза

Самое большое падение в истории: биткоин за два дня подешевел более чем в два раза


фото: reuters
Стоимость криптовалюты Bitcoin упала на 50% за 2 дня. Это стало крупнейшим падением стоимости криптовалюты за всю историю

Об этом сообщает Bloomberg.

13 марта стоимость Bitcoin упала до $3915 с $8000 два дня назад. Самое большое падение было в течение 12 марта, однако после этого стоимость криптовалюты несколько выросла - до более $5000.

Падение стоимости Bitcoin произошло на фоне глобального обвала акций, который произошел 12 марта и который уже назвали "черным четвергом". Что касается криптовалют, то падение их стоимости эксперты связывают с выводом средств инвесторов для того, чтобы вложить их в другие типы активов.

 
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