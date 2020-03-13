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Espreso.tvОбществоЗа январь-февраль в местные бюджеты поступило более 5 млрд грн платы за землю, - Налоговая

За январь-февраль в местные бюджеты поступило более 5 млрд грн платы за землю, - Налоговая

В Государственной налоговой службе отметили, что согласно нормам Налогового кодекса Украины собственники земли и землепользователи уплачивают плату за землю со дня возникновения права собственности (государственной регистрации) или права пользования земельным участком

В течение января – февраля 2020 года налогоплательщики направили в местные бюджеты 5 млрд 43 млн гривен платы за землю. Это на 5,2 %, или на 250,1 млн гривень больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом информирует ГНС. 

Сообщается, что наибольшую сумму платы за землю – 92,8 %, или 4 680,2 млн гривен, уплатили юридические лица. В свою очередь, физические лица пополнили местные казны на 362,8 млн грн. В Государственной налоговой службе отметили, что согласно нормам Налогового кодекса Украины собственники земли и землепользователи уплачивают плату за землю со дня возникновения права собственности (государственной регистрации) или права пользования земельным участком. 

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При этом, подчеркнули в налоговой, от обязанности уплачивать земельный налог освобождаются физические лица-предприниматели, которые являются плательщиками единого налога четвертой группы и используют земельные участки для ведения сельскохозяйственного товаропроизводства. 

В свою очередь, юридические лица – плательщики земельного налога самостоятельно исчисляют сумму налога ежегодно по состоянию на 1 января и подают налоговую декларацию на текущий год в налоговые органы по местонахождению земельных участков не позднее 20 февраля текущего года. 

Это, как уверяют в налоговой, освобождает от обязанности представлять такую отчетность ежемесячно. Подробнее с нюансами уплаты земельного налога можно ознакомиться в очередном выпуске информационного письма от налоговой по ссылке здесь

  • Напомним, ранее глава ГНС Сергей Верланов сообщил, что в феврале поступления в сводный бюджет Украины, за которые отвечает ГНС, выросли до 62,6 млрд гривен. Это на 10,5 млрд грн, или 20,1%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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