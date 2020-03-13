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Espreso.tvОбществоRyanair позволил пассажирам менять даты вылета без дополнительной платы

Ryanair позволил пассажирам менять даты вылета без дополнительной платы

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair отменил плату за изменение пассажиром даты вылета из-за вспышки коронавируса на рейсы до 31 марта

Об этом авиакомпания сообщила в Facebook.

Ryanair отменил плату за смену рейсов для своих клиентов, желающих скорректировать планы по путешествиям из-за вспышки COVID-19. Новое правило распространяется на все существующие и новые бронирования с датами вылета с 13 до 31 марта.

Обычно изменение даты вылета стоит пассажиру €40 плюс разница между стоимостью приобретенных билетов и стоимостью билетов на новые даты. Согласно сообщению, несмотря на отмену платы за изменение даты, пассажирам все же придется платить разницу между ценами на билеты.

"Это не касается клиентов, пострадавших от отмены рейса, поскольку они имеют право на возврат средств или бесплатный перелет на альтернативном маршруте Ryanair", - добавили в компании.

 

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