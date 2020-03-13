"Украина - не Московия, на каждом шиномонтаже достаточно старых покрышек": Сенцов назвал действия властей сливом страны
Об этом Сенцов написал в Facebook.
"Все последнее время мы наблюдаем, как сливают нашу страну. Как шаг за шагом меняется риторика власти. Нам предлагают то подать воду в Крым, то не спешить в НАТО, то консультироваться с ОРДЛО, а Россию сделать наблюдателем за этим процессом. И как бы все это делается ради гуманитарных целей. Если от достоинства отрезать по маленькому кусочку каждый день, то оно неприметно превращается в подлость. Так Путин пошагово подавлял свободу в России, пока не создал из нее полицейское государство, которое охраняет стадо баранов", - написал Сенцов.
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При этом режиссер и активист предостерег действующую власть от провоцирования украинцев на гражданский протест.
"Украина - это не Московия, здесь есть народ, который знает, как бороться за свою свободу, а на каждом шиномонтаже всегда достаточно старых покрышек", - написал Сенцов.
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- Напомним, 12 марта в Минске договорились о создании Консультативного совета. Террористы "ДНР" заявили, что этот орган создается для прямого диалога с властями Украины.
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