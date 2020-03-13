"Трубу прорвало": обнародовали запись якобы разговора об обысках у судьи по "делу Шевцова"

В сообщении обнародованы записи голосов, похожих на Трубу и Удовиченко.

Удовиченко: а скажите, пожалуйста, вам Русланчик докладывал, что судью Печерского суда хочет сбросить?

Труба: нет.

Удовиченко: хочет обыскивать по делу. Короче, есть судья Бусик, Шевченковского суда, в деле по этим блогерам, где Шевцову Елену Владимировну признано потерпевшей и Шевцова Евгения.

Труба: а там какое-то новое производство есть?

Удовиченко: производство от 05.07 по судьи Печерского суда Бусик. Это мне бросает будущий губернатор Одесской области.

Труба: А губернатор кто?

Удовиченко: Ой бл***, Кирилл с**а, забыл его фамилию, там товарищ мой. Тупой, во-первых, так пи***ячит судей, Вы поняли?

Труба: прошу?

Удовиченко: ну вы поняли что он сделал?

Труба: бу то, что он зарегистрировался, то я не понял по чем. Алло ...

Удовиченко: блоггеры, которых пиз**т Щевцов.

Труба: ну?

Удовиченко: Суд вернул временно изъятое имущество у Шевцова им. Этим блогерам, подозреваемым. По решению суда.

Труба: Угу.

Удовиченко: по п***е пускает дело, надуманное. Куприков и Шевцовым. Иванович регистрирует 375-ю и обращается в суд ... Дело регистрируется, 05.07 именно по факту возврата, типа никого ... и 12.09 он обращается в Печерский суд с ходатайством на проведение обыска у судьи этого суда Бусик. Чувак этот говорит: "Сань, если можно, остановите". Я об этом даже не подумал.

Труба: А как он узнал?

Удовиченко: Ну, так они же в Печерский суд и обратились, они, видимо, хотят это, скорее, как психологическое давление на судей, чтобы судьи перестали им давать по этому делу санкции. Видно применяют психологическое давление. Вы же помните, закидывать им ходатайства специально так чтобы доказать, что им п***да. То есть это такой плевок в лицо. Я даже о**ел в этом деле. Я думал, что, возможно, он вам что-то докладывал. Черт конченный. Человек просит: "ну если можно". А я набрал Светлану, Светлана говорит "у меня по этой судье нет". Я человеку звоню: "да не, это ху**я". Он говорит: "какая? Обыски уже берутся". И вот только что мне скинул это ходатайство. Я вам перебросил. Человек вернул временно изъятое имущество. Ты идешь на обыск к судье. Ну это просто, ну, дома ее хотят. Тупо провести дома, а дома у нее ищут "документы, которые служили основанием вынесения заведомо неправосудного решения". Ты что, черт, о**ел"? У тебя есть решение Апелляционного суда, которое его отменило?! Как ты можешь констатировать, что это "заведомо неправосудное решение"? Я предлагаю следующее сделать, я предлагаю вызвать Олийныка, что как раз не Руслана, Олейника и сказать "что это такое?". Объяснить ситуацию и Руслан об***тья. Ну он уже вообще ох***ший, вышел из-под контроля. ты что, п***ас, ты инициируешь обыски у судей и не согласовываешь? Печерского суда. Еще и по делу.