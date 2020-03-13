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Espreso.tvОбщество"То, что сделали Кучма и Ермак в Минске, - государственная измена". Вятрович о последних договоренностях в Минске

"То, что сделали Кучма и Ермак в Минске, - государственная измена". Вятрович о последних договоренностях в Минске

Народный депутат Украины Владимир Вятрович обратился в СБУ, НАБУ и ГБР с требованием открыть уголовное производство

Владимир Вятрович обратился к в СБУ, НАБУ и ГБР с требованием открыть уголовное производство против Леонида Кучмы и Андрея Ермака после последнего заседания трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" сообщил на своей странице в Facebook.

"То, что сделали Кучма и Ермак в Минске - государственная измена. Обратился в СБУ, НАБУ и ГБР с требованием открыть уголовное производство", - написал Вятрович.

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Напомним, что издание ZN.UA сообщило, что 11 марта в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия оказалась в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

 

 

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