"Создает угрозу для национальной безопасности", - партия "Голос" требует уволить Сивохо

13 марта, 2020, 18:56

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Политика Украины в противодействии российской агрессии в Крыму и на Донбассе основывается на том, что вооруженный конфликт на востоке Украины носит международный характер. Россия признана агрессором и оккупантом", - говорится в заявлении.

Там отмечают, что Сивохо позволяет себе публичные заявления, которые повторяют российские тезисы, противоречащие действующему украинскому законодательству и общеопределенной стратегии безопасности Украины, создают угрозу для национальной безопасности и подрывают позиции на международной арене.

Партия "Голос" требует объяснений по вопросу поддержки со стороны СНБО инициированной Сивохо так называемой Национальной платформы примирения и единства и рассмотрения вопроса о его немедленном увольнении с должности советника.