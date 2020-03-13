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Espreso.tvОбщество"Создает угрозу для национальной безопасности", - партия "Голос" требует уволить Сивохо

"Создает угрозу для национальной безопасности", - партия "Голос" требует уволить Сивохо

Партия "Голос" требует рассмотреть вопрос о немедленном увольнении Сергея Сивохо с должности советника секретаря Совета национальной безопасности

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Политика Украины в противодействии российской агрессии в Крыму и на Донбассе основывается на том, что вооруженный конфликт на востоке Украины носит международный характер. Россия признана агрессором и оккупантом", - говорится в заявлении.

Там отмечают, что Сивохо позволяет себе публичные заявления, которые повторяют российские тезисы, противоречащие действующему украинскому законодательству и общеопределенной стратегии безопасности Украины, создают угрозу для национальной безопасности и подрывают позиции на международной арене.

Партия "Голос" требует объяснений по вопросу поддержки со стороны СНБО инициированной Сивохо так называемой Национальной платформы примирения и единства и рассмотрения вопроса о его немедленном увольнении с должности советника.

  • Напомним, в Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения.
  • Спикер Сивохи прокомментировала схватку на презентации "платформы примирения".
  • Полиция задержала людей за толчок Сивохи на презентации "платформы примирения".
  • Под райотделом Нацполиции на Московской, 30 в Киеве собрались люди в поддержку задержанных на презентации "платформы примирения", где толкнули советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.
  • Национальный Корпус направил в Службу безопасности Украины сообщение о совершении государственной измены советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, который 12 марта инициировал в Киеве мероприятие под названием "Национальная платформа примирения и единства".
  • Из райотдела Нацполиции на Московской, 30 в Киеве отпустили восемь задержанных активистов. Еще двое находятся в отделении
  • Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что во время презентации "платформы примирения" советник секретаря СНБО Сергей Сивохо упал из-за того, что начал бежать от активистов.
  • Суд дал 2 месяца домашнего ареста активисту Нацкорпуса за срыв презентации Сивохо.
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