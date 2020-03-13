"Прямые переговоры с марионетками агрессора", - Вакарчук отреагировал на новые договоренности в Минске
Об этом нардеп от "Голоса" Святослав Вакарчук написал в Facebook.
"Никаких прямых переговоров с пособниками оккупантов не будет", - заявил депутат.
Вакарчук отметил, что в документе, обнародованном СМИ по итогам встречи в Минске, речь идет о "прямых переговорах с марионетками агрессора", которые стреляют в украинских военных по команде из Москвы.
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"Кремль много лет хочет сделать так, чтобы мы признали пособников оккупантов "стороной переговоров". И назвали войну с Россией "внутренним конфликтом", - подчеркнул политик.
Святослав Вакарчук обратился к президенту Зеленскому:
"Я требую от президента предоставить официальное объяснение по поводу этого документа. Какова позиция власти и лично президента относительно прямых переговоров с пособниками оккупантов, которых контролирует Москва?"
"От себя добавлю. Прямых переговоров с представителями оккупационного режима не может быть. "Голос" и я лично сделаем все возможное, чтобы этого не произошло", - заявил Вакарчук.
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