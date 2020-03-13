"Планируется закрыть въезд и выезд маршруток из города" Житомирская ОГА о мерах безопасности в Радомышле
Об этом она сообщила в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV.
"Сама ситуация в городе Радомышле спокойная. Негативного настроения у людей нет. В транспорте проводится дезинфекция. В городе проводится дезинфекция. Рынки и места массового скопления в Радомышле закрыты. Магазины тоже закрыты, только некоторые работают, и в них проводится дезинфекция. Также проведена дезинфекция в церкви, которую посещала больная. Население уменьшило передвижение. В самом городе транспорт работает. Житомирская область ввела карантин во всех учебных заведениях: садах, средних учебных заведениях и высших учебных заведениях. Закрыты все библиотеки, заведения, где есть массовые скопления. Театры, кинотеатры у нас закрыты. ТЦ рекомендовано закрыться, но это уже по своему усмотрению частных предпринимателей ", - рассказала Дембицкая.
Дембицкая также добавила, что планируется закрыть въезд и выезд маршруток из города Радомышль.
"Планируется закрыть въезд и выезд маршруток из города Радомышль, которые имеют сообщение "Радомышль-Киев" и "Радомышль-Житомир", - отметила она.
- Напомним, 12 марта стало известно о 2 новых подтвержденных случаях заражения коронавируса в Украине. Ранее в Украине было зафиксировано 1 случай коронавируса - у мужчины в Черновцах.
- Впоследствии, одна из двух новых заболевших коронавирусом в Украине оказалась 71-летней жительницей Радомышльского района Житомирской области.
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