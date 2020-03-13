"Одному человеку удалось напугать полстраны", - Кравчук о скандальном заявлении по самолету Милан-Киев

13 марта, 2020, 10:59

Тест на коронавирус у троих пассажиров самолета Милан-Киев дал отрицательный результат

Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук написала на своей странице в Facebook.

"Пост о том, как одному человеку удалось напугать полстраны. И сразу для тех, кто не дочитает до конца: нет причин для паники. В Украину не свозят больных из Италии. У пассажиров, которые вчера прилетели из Милана, не обнаружен коронавирус", - пишет Кравчук.

Кравчук напомнила о панике в соцсетях, которая возникла после рассказа в телеэфире пассажира самолета МАУ из Милана Антона Гуры.

"Они все больные. Это подтвердили сами иностранцы. Летели в Каир через Украину. Египтян просто выписали из итальянских больниц - там не хватает мест". Вот примерно то, что рассказывал Гура. Страшно? Конечно. Но давайте по порядку", - пишет Кравчук.

По ее словам, тест на коронавирус у троих пассажиров самолета Милан-Киев дал отрицательный результат.

"Есть список пассажиров, летевших этим самолетом. Каждый из них получил рекомендации по самоизоляции и направление в ближайшее время пройти тест на COVID-19. Также каждому измерили температуру. В случае необходимости все они будут изолированы", - пишет Кравчук

Для понимания ситуации она напомнила, кто такой Антон Гура, который вчера выступал в эфире "1+1".

"Якобы активист, якобы политик, якобы медик, блогер. В данной ситуации позиционировал себя как медик, назвавшись соучредителем независимого сообщества работников медицинской сферы. А по факту профессиональный сеятель паники ", - считает нардеп.