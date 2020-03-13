"Нас убивают, а мы еще отводим войска": Геращенко о содержании согласованного в Минске документа

13 марта, 2020, 18:45

Нардеп партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко заявила, что согласованный в Минске документ не содержит положений о безопасности, а украинская власть действует по кремлевскому сценарию

Об этом Геращенко заявила в эфире программы "Неделя с Марией Гурской", передает Еспресо.TV.

"По сценарию Кремля Москву вывели наблюдателем. Вывели бродячий цирк боевиков и назвали уполномоченными представителями и поставили там их подписи. Содержание документа вообще за гранью. Я хочу напомнить, что у нас очень серьезная эскалация на фронте. За март месяц 15 убитых. Эта цифра намного больше, чем год и два назад. Этот март действительно стал кровавым. В этом документе ни слова о безопасности. Однако там есть еще три места разведения. То есть нас убивают, а мы еще отводим войска", - сказала Геращенко.

Нардеп также назвала создание Консультационного совета российским сценарием по легитимизации "ЛНР" и "ДНР".

"Мы шаг за шагом идем по российскому сценарию. Этот координационный консультационный совет - безусловно сценарий Кремля о легитимизации так называемых республик, вывод из-под ответственности Кремля и передачу нашей части суверенитета", - сказала Геращенко.