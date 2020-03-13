"На очереди признание русского Крыма и федерализация", - соцсети о подписанных Ермаком и Кучмой соглашениях
Еспресо.TV предлагает ознакомиться с мнениями украинского Facebook-сообщества.
Журналист Дмитрий Золотухин обращает внимание на разницу между легитимизацией боевиков и ее отсутствием:
"На одном документе стоят просто фамилии и подписи.
На другом документе - названия должностей. Таким образом, либо Ермак сознательно врет, либо "юрист-международник с опытом" просто не понимает значения слова "легитимизировать" (судя по его словам на брифинге)"
"Д уже хотел выдать измену за победу, но что-то пошло не так", - прокомментировал выступление Андрея Емака по результатоом заседание СНБО общественный активист Олег Слабоспицкий.
Политический обозреватель Евгений Магда ограничился лаконичным хеш-тегом:
"В Минске было подписано бумажку где россия больше не агрессор, а посредник и гарант "прекращения вайні", а ее дрессированные обизяны теперь равноправные с Украиной стороны переговоров. На очереди признание русского Крыма и федерализация", - считает блогер Юрий Камаев.
Лектор Киево-Могилянской академии, журналист Владимир Ермоленко заметил: Ермак путает "так называемые ДНР/ЛНР", употребляя "так называемые ОРДЛО".
Журналист Юрий Бутусов считает: "Государственная измена".
Журналистка и телеведущая Марина Данилюк-Ярмолаева прогнозирует распад монобольшинства.
Политолог Виктор Таран отметил, кто из политических партий отреагировал на договоренности: "По состоянию на 17:00 есть официальные заявления, которые осудили подписание документа (подаю в хронологическом порядке как они появлялись в информационном пространстве): Партия ДемСокира, Украинская Галицкая партия, Партии Европейская солидарность, Партияи Голос"
Лидер партии "Демократична Сокира" Александр Нойнець считает: "Государственная измена, как она есть, если общество на нее не отреагирует соответствующим образом - гораздо страшнее и смертоноснее, чем любая пандемия. Такова жизнь. С одной стороны пандемия, с другой ордло. или ты попадешь в карантин, возможно заболеешь и возможно умрешь, или попадешь на подвал и умрешь стопроцентно".
Юрий Гудименко пишет:
"Мне не нравится делать выбор между опасностью пандемии и опасностью поражения в войне. Но мне приходится его делать. И я беру на себя полную ответственность за принятые мной решения. Я выхожу в субботу на акцию против капитуляции - в 11:00 на Михайловской площади, в 19:00 к стадиону ЦСКА. Я призываю всех, у кого нет больных среди близких и кто не чувствует в себе симптомов ОРВИ поступить так же".
Напомним, СМИ опубликовали документ, подписанный Кучмой и Ермаком 11 марта в Минске, в котором идет речь. что стороны договорились о создании органа, фиксирующего субъектность ОРДЛО.
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