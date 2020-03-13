"На очереди признание русского Крыма и федерализация", - соцсети о подписанных Ермаком и Кучмой соглашениях

13 марта, 2020, 18:07

Обнародованные в СМИ документы, подписанные представителем Украины в ТКГ Леонидом Кучмой и главой Офиса президента вызвали отторжение у украинского общества. Вердикт - государственная измена

Еспресо.TV предлагает ознакомиться с мнениями украинского Facebook-сообщества.

Журналист Дмитрий Золотухин обращает внимание на разницу между легитимизацией боевиков и ее отсутствием:

"На одном документе стоят просто фамилии и подписи.

На другом документе - названия должностей. Таким образом, либо Ермак сознательно врет, либо "юрист-международник с опытом" просто не понимает значения слова "легитимизировать" (судя по его словам на брифинге)"

"Д уже хотел выдать измену за победу, но что-то пошло не так", - прокомментировал выступление Андрея Емака по результатоом заседание СНБО общественный активист Олег Слабоспицкий.

Политический обозреватель Евгений Магда ограничился лаконичным хеш-тегом:

"В Минске было подписано бумажку где россия больше не агрессор, а посредник и гарант "прекращения вайні", а ее дрессированные обизяны теперь равноправные с Украиной стороны переговоров. На очереди признание русского Крыма и федерализация", - считает блогер Юрий Камаев.

Лектор Киево-Могилянской академии, журналист Владимир Ермоленко заметил: Ермак путает "так называемые ДНР/ЛНР", употребляя "так называемые ОРДЛО".

Журналист Юрий Бутусов считает: "Государственная измена".

Журналистка и телеведущая Марина Данилюк-Ярмолаева прогнозирует распад монобольшинства.

Нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев возмущен подписанным документом. Требует от Зеленского:

"В связи с этим мы обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости, в условиях противоречивой общественной реакции на последние Минские инициативы, дать поручение представителям Украины в Трехсторонний контактной группе и всем переговорщикам Украины вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений о создании Консультативной группы способом и в формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам.