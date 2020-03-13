"Европейская Солидарность" предложила план противодействия эпидемии коронавируса

13 марта, 2020, 12:32

"Европейская Солидарность" требует срочно провести внеочередное заседание Верховной Рады Украины 16 марта и предлагает план действий для противодействия эпидемии коронавируса

Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко в своем видеообращении к украинцам.

"Мы настаиваем на немедленном собрании парламента на внеочередную сессию для серьезного предметного разговора друг с другом о том, как противостоять коронавирусу, которое в течение трех недель блокирует руководство Верховной Рады и монобольшинство", - сказала она.

Парламентарий назвала основные пункты, которые должны быть выполнены властью в ближайшее время, и вопросы, на которые общество должно получить ответы.

"Насколько страна обеспечена тестами и аппаратами искусственной вентиляции легких, не только Киев, а каждый регион.

Обеспечение безопасности границ и сообщения, особенно со странами, где эпидемия приобрела значительные масштабы. В том числе, Вооруженные силы Украины и пограничники. Это должно быть вблизи линии соприкосновения.

Как работает в этих экстремальных условиях система КПВВ, чтобы вирус не путешествовал с оккупированных территорий, из России на территорию Украины.

Принять соответствующие решения, в том числе, законопроекты, касающиеся ответственности против тех лиц, которые не соблюдают соответствующих рекомендаций, чтобы не распространять эпидемию в Украине.

Провести экономический анализ и ввести налоговые каникулы на время карантина, а также обратиться к предприятиям, и где возможно перейти на дистанционную работу", - подчеркнула она.

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" отметила, что обязательным является участие в этом заседании президента, премьер-министра, секретаря СНБО и конечно профильных министров, которые ответственны за ситуацию в медицине, экономике, за безопасность границ.

Она также обратила внимание на то, что все государственные деятели, политики, лидеры общественного мнения должны информировать общество о средствах профилактики коронавируса.

"Каждый человек, который является авторитетным в стране, должен напоминать украинцам, что сегодня средства гигиены и дезинфекции должны быть обязательными в кармане, сумочке и пользоваться ими очень важно, чтобы уберечься от инфекции. Все страны мира, их лидеры выступили с успокаивающими, взвешенными и очень важными и честными обращениями к нации в которых призывали к единству, покою, поддержке друг друга, очень четкому выполнению рекомендаций ВОЗ, но ни один из руководителей Украины до сих пор не дошел до проведения информационной и разъяснительной работы", - добавила политик.

Кроме того, Геращенко отметила, что при отсутствии общественного контроля и участии представителей средств массовой информации недопустимо проведение плановых заседаний парламента и обсуждение таких важных вопросов, как рынок земли.

"Возможно, стоит подумать, может ли Верховная Рада Украины в условиях карантина принимать абсолютно безответственное решение в пустом зале, где не будет журналистов, о рынке земли и других вопросах, которые надо решать при системе поддержки, мониторинга, не за закрытыми дверями", - сказала народный депутат .