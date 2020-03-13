"Европейская Солидарность" обращается к патриотическим силам Львовщины об объединении перед угрозой российского реванша, - Олег Синютка

13 марта, 2020, 20:04

Экс-глава Львовщины, народный депутат Украины от политической партии "Европейская Солидарность" призвал консолидировать усилия и не допустить капитуляцию перед агрессором

Об этом Олег Синютка написал в Facebook.

"11 марта в Минске представители Украины приняли сценарий Путина - фактическое признание оккупационных властей РФ как "представителей отдельных районов Украины", а также фактически заявлено, что Россия больше не агрессор, а "сторонний наблюдатель" - наравне с Францией и Германией. Дверь для снятия с России санкций открыта. Это суть новых договоренностей, которые Зеленский реализует с Путиным более девяти месяцев", - констатирует Олег Синютка.

Читайте также. В Минске договорились о создании органа, фиксирующего субъектность ОРДЛО, - СМИ. ДОКУМЕНТ

По его убеждению, договоренность достигнута тайно, без ведома украинского народа и Верховной Рады Украины как высшего органа.

"Зеленский и его соратники надеялись, что их предательство национальных интересов не встретит сопротивления патриотов, которые сейчас заняты защитой Украины и украинев от эпидемии коронавируса. Не выйдет. Измена не пройдет - украинцы уже много раз доказали, что готовы до конца отстаивать независимость, территориальную целостность и суверенитет своего государства. Так будет и сейчас. Призываем СБУ возбудить уголовное дело по факту государственной измены представителями новой украинской власти. Обращаемся ко всем патриотическим силам в Верховной Раде Украины консолидировать свои усилия и не допустить позорной капитуляции перед агрессором. "Европейская Солидарность" призывает все политические силы Львовщины к единству перед лицом угрозы потери независимости Украины, за которую свою жизнь отдали тысячи лучших сынов нашей земли. В этот час большого испытания будем достойными потомками наших славных предков!" - подытожил Олег Синютка.

Читайте также. "Это - выгораживание убийц своих граждан". Сюмар о последних договоренностях в Минске