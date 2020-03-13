"Еще ничего не произошло": в "Слуге" объяснили позицию по Минску и назвали дату создания Консультативного совета

13 марта, 2020, 21:57

В партии власти "Слуга народа" утверждают, что в вопросе согласования в Минске ряда пунктов, в том числе по созданию органа с функцией прямого диалога украинских властей с главарями террористов, "еще ничего не произошло" и не принято окончательных решений

Об этом заявила в Facebook заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"С консультативным советом в рамках Минского процесса возникли определенные недоразумения, в том числе и в нашей фракции. Но самое главное, что на сегодня еще ничего не произошло и никаких окончательных решений не принято. Есть только протокол о намерениях", - написала Кравчук.

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По словам депутата, Консультативный совет создают для "отмены монополии руководителей марионеточных республик в переговорах в Минском процессе", а о признании "ЛНР" и "ДНР" не идет.

"Мы давно говорили, что хотим отменить монополию руководителей марионеточных республик в переговорах в Минском процессе. Мы считаем, что позицию Донбасса должны представлять также те жители региона, которые покинули его и переехали на подконтрольную правительству территорию. Поэтому такой консультативный совет может состоять наполовину из жителей, проживающих на оккупированных территориях, и тех, кто оттуда уехал - это будут люди, которых уважают в регионе, которые понимают специфику и потребности региона и являются авторитетом по обе стороны линии разграничения. Ни о каком признании "ЛНР" и "ДНР" в каком-либо виде не шла, не идет речь и об этом даже речи не может быть", - написала Кравчук.

Также нардеп утверждает, что в международно-правовом вопросе тоже ничего не меняется и уточняет дату создания Консультативного совета.

"В международно-правовом плане ничего по сути не меняется. Остается минский процесс, который длится годами. Украина не ведет переговоров с ОРДЛО, как и не вела раньше. Но мы получаем преимущество за счет включения в процесс тех украинцев Донбасса, которые выбрали путь остаться с Украиной - даже ценой переезда из родных городов и сел. Консультативный совет - это совещательный орган при политической подгруппе в Минске, который должен усадить за стол не политиков, а людей - лидеров мнений и сообщества. Его решения будут иметь вид рекомендаций для политической подгруппы. более того, он еще не создан, а будет создан 25 марта", - написала Кравчук.

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Кроме того, заместитель председателя фракции "Слуги народа" сообщила о встрече нардепов с главой ОПУ Андреем Ермаком, который заверил в соблюдении "красных линий".

"Недавно закончилась встреча депутатов с Андреем Ермаком. Все вопросы обсуждались, все разногласия зафиксированы. Решили более тесно и тщательно взаимодействовать на регулярной и системной основе по всем вопросам, касающимся мирного процесса. Депутаты выразили опасения общества и это нормально для демократической страны. Руководитель офиса Президента эти опасения выслушал и заверил в том, что красные линии пройдены не будут. Стороной переговоров была и остается Российская Федерация. С главарями боевиков переговоры никто не ведет и вести не собирается", - написала Кравчук.