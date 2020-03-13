"Барселона" остановила всю деятельность команды из-за коронавируса
Об этом сообщает официальный twitter испанского клуба.
Сегодня президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу провел встречу с игроками, на которой врачи рассказали футболистам о текущей ситуации в Испании и дали медицинские советы.
"Учитывая ситуацию, клуб, действуя в соответствии с рекомендациями медицинского персонала, временно остановил всю деятельность", - говорится в сообщении "Барселоны".
Чемпионат Испании по футболу приостановлен по меньшей мере на 2 ближайших тура.
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Given the healthcare situation and according to the recommendations of the Club's medical staff, the first team has suspended all activity until further notice. pic.twitter.com/NpKMg9QfWP- FC Barcelona (@FCBarcelona) March 13, 2020
- 13 марта Союз европейских футбольных ассоциаций перенес все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок .
- 12 марта руководители ведущих европейских футбольных лиг обратились в УЕФА с просьбой перенести Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.
- Кроме этого, 12 марта испанская Ла Лига приняла решение приостановить на две недели чемпионат страны по футболу из коронавируса.
- Также УЕФА заявил, что рассмотрит вопрос о переносе Евро-2020 и матчей континентальных клубных турниров 17 марта.
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