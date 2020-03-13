"Барселона" остановила всю деятельность команды из-за коронавируса

13 марта, 2020, 14:01

Испанская "Барселона" решила временно приостановить любую деятельность первой команды из-за распространения коронавируса

Об этом сообщает официальный twitter испанского клуба.

Сегодня президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу провел встречу с игроками, на которой врачи рассказали футболистам о текущей ситуации в Испании и дали медицинские советы.

"Учитывая ситуацию, клуб, действуя в соответствии с рекомендациями медицинского персонала, временно остановил всю деятельность", - говорится в сообщении "Барселоны".

Чемпионат Испании по футболу приостановлен по меньшей мере на 2 ближайших тура.

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