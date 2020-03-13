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Espreso.tvОбществоПротиводействие распространению коронавируса: "Европейская Солидарность" предлагает в понедельник провести внеочередное заседание Рады

Противодействие распространению коронавируса: "Европейская Солидарность" предлагает в понедельник провести внеочередное заседание Рады


фото: solydarnist.org
А также - пригласить на заседание президента, премьера, секретаря СНБО

Об этом сообщила народный депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко в Facebook.

"Заслушать информацию по нескольким направлениям: ситуация в медицине, обеспечение страны тестами и аппаратами для вентиляции легких и необходимыми профилактическими средствами, ситуация с диагностикой - в Киеве и регионах; ситуация в ВСУ, есть ли возле линии фронта необходимое количество тестов и возможность диагностики в случае надобности, безопасность границ, необходимость временной приостановки сообщения со странами, которые являются эпицентром пандемии; ситуация с пересечением КПВВ; ситуация в экономике, возможная необходимость временных изменений в налоговое законодательство в контексте перехода многих учреждений на дистанционную работу; информационная, разъяснительная и профилактическая работа с населением и кто конкретно за это отвечает. Или опять никто?", - написала она.

По мнению народного депутата, вместо "устраивать шоу встречи украинцев из обсервации, власть должна за эти недели наработать реальный план действий и сейчас его представить".

"Мы требуем внеочередного заседания ВР в понедельник с одной повесткой дня - правда о ситуации с распространением короновируса, готовность нашей медицинской системы и выработки общего плана действий. Наша команда готова к конструктивному сотрудничеству в этом. Сейчас наши депутаты уже работают в рабочей группе комитета охраны здоровья, считаем необходимым немедленно создать такие же рабочие группы при комитете налоговой политики и нацбезопасности и обороны. Власть, начинайте ДЕЙСТВОВАТЬ! Мы в этом вопросе точно готовы помочь", - сказала Геращенко.

 

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