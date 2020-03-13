Почему у нас не так: Дерюгина снова похвалила московские спортзалы

13 марта, 2020, 13:08

Президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина рассказала, что в восторге от уровня московского Дворца гимнастики

Об этом сообщает Sport.ua .

По словам Ирины Дерюгиной, в России прекрасные условия для гимнасток и их полностью поддерживает государство.

"В Москве, например, построили шикарный Дворец гимнастики в центре города. Там замечательные условия - 14 площадок. И в целом - полная поддержка государства. Там прекрасные условия для тренировок и для развития спорта. Они проводят очень много соревнований по всем спортивным гимнастическим дисциплинам. Наши дети все эти видят и задают вопрос: почему у нас не так? Должна сказать, что все сборные, не только гимнастки, работают в плохих условиях", - рассказала Дерюгина.