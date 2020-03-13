Первый случай заражения коронавирусом обнаружили еще в ноябре, - СМИ
Об этом пишет газета South China Morning Post.
Отмечается, что первым в стране заболел 55-летний житель провинции Хубэй.
Всего в ноябре в Китае обнаружили девять случаев заражения, но ни одного инфицированного власть не назвала "нулевым пациентом", или первым больным.
До 27 декабря, когда врач одной из больниц в провинции Хубэй Чжан Цзисянь сообщил, что новая болезнь вызвана коронавирусом, в стране заразились уже 180 человек.
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COVID-19 начал распространяться с конца прошлого года.
Число инфицированных коронавируса COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 12 марта превысило 134 тысяч человек, из которых более 4900 - летальные.
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