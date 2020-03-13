Первый случай коронавируса подтвердили в Судане, больной умер

13 марта, 2020, 16:00

Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили в Министерстве здравоохранения Судана, инфицированный умер

Об этом сообщает Reuters .

Как отметили в местном Минздраве, инфицирование было подтверждено у мужчины, которому 50 лет и который в начале марта посещал Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Он умер в четверг, 12 марта, в столице Судана Хартуме.

Отмечается, что Судан 12 марта приостановил выдачу виз и обслуживание рейсов в 8 стран, включая Италию и Египет, из-за распространения коронавируса.

Напомним, 13 марта первый случай коронавируса был зарегистрирован в Кении , где положительный результат показала женщина, которая недавно вернулась в страну из США.