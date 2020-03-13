 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПервый случай коронавируса подтвердили в Судане, больной умер

Первый случай коронавируса подтвердили в Судане, больной умер

Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили в Министерстве здравоохранения Судана, инфицированный умер

Об этом сообщает Reuters .

Как отметили в местном Минздраве, инфицирование было подтверждено у мужчины, которому 50 лет и который в начале марта посещал Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Он умер в четверг, 12 марта, в столице Судана Хартуме.

Отмечается, что Судан 12 марта приостановил выдачу виз и обслуживание рейсов в 8 стран, включая Италию и Египет, из-за распространения коронавируса.

Напомним, 13 марта первый случай коронавируса был зарегистрирован в Кении , где положительный результат показала женщина, которая недавно вернулась в страну из США.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать