Первый случай коронавируса подтвердили в Судане, больной умер
13 марта, 2020, 16:00
Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили в Министерстве здравоохранения Судана, инфицированный умер
Об этом сообщает Reuters .
Как отметили в местном Минздраве, инфицирование было подтверждено у мужчины, которому 50 лет и который в начале марта посещал Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Он умер в четверг, 12 марта, в столице Судана Хартуме.
Отмечается, что Судан 12 марта приостановил выдачу виз и обслуживание рейсов в 8 стран, включая Италию и Египет, из-за распространения коронавируса.
Напомним, 13 марта первый случай коронавируса был зарегистрирован в Кении , где положительный результат показала женщина, которая недавно вернулась в страну из США.
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