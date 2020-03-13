Первые случаи коронавируса подтвердили в Казахстане и Кении
13 марта, 2020, 12:24
Казахстан сообщил о двух случаях заражения коронавирусом в стране
Об этом сообщает Al Jazeera.
Как заявил министр здравоохранения Элжан Биртанов, двое зараженных граждан прибыли из Германии, они изолированы в инфекционном стационаре в Алматы.
Также о первом случае инфицирования сообщила Кения. Коронавирус обнаружили у гражданина, прибывшего в страну из США с пересадкой в Лондоне, рассказал на пресс-конференции министр охраны здравоохранения Мутах Кагва.
- По данным онлайн-карты распространения Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 13 марта в мире коронавирусом заразились 128 343 человека, погибли 4720, выздоровели 68324 человека.
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-