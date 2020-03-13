Первые случаи коронавируса подтвердили в Казахстане и Кении

13 марта, 2020, 12:24

Казахстан сообщил о двух случаях заражения коронавирусом в стране

Об этом сообщает Al Jazeera.

Как заявил министр здравоохранения Элжан Биртанов, двое зараженных граждан прибыли из Германии, они изолированы в инфекционном стационаре в Алматы.

Также о первом случае инфицирования сообщила Кения. Коронавирус обнаружили у гражданина, прибывшего в страну из США с пересадкой в Лондоне, рассказал на пресс-конференции министр охраны здравоохранения Мутах Кагва.