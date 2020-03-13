 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПервые случаи коронавируса подтвердили в Казахстане и Кении

Первые случаи коронавируса подтвердили в Казахстане и Кении


фото: reuters
Казахстан сообщил о двух случаях заражения коронавирусом в стране

Об этом сообщает Al Jazeera.

Как заявил министр здравоохранения Элжан Биртанов, двое зараженных граждан прибыли из Германии, они изолированы в инфекционном стационаре в Алматы.

Также о первом случае инфицирования сообщила Кения. Коронавирус обнаружили у гражданина, прибывшего в страну из США с пересадкой в Лондоне, рассказал на пресс-конференции министр охраны здравоохранения Мутах Кагва.

  • По данным онлайн-карты распространения Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 13 марта в мире коронавирусом заразились 128 343 человека, погибли 4720, выздоровели 68324 человека.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

13 марта, 2020 пятница

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать