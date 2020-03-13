Отвлекали от настоящей измены, - Княжицкий о обнародованных в СМИ документах о переговорах в Минске
13 марта, 2020, 11:38
По данным обнародованных в СМИ документов, на переговорах в Минске Украине практически признала субъектность ОРДЛО
Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий написал в Facebook.
"Вам не странно, что Сивоха в Парковый послала власть, зная о реакции патриотов на него? Вам не странно, что провластный блоггер начинает панику по поводу коронавируса на провластном канале? Почему бы это? Отвлекали от настоящей измены", - пишет Княжицкий.
Княжицкий напоминает, что по данным обнародованных в СМИ документов, в Минске Украина практически признала субъектность ОРДЛО и согласилась, что статус России в войне ничем не отличается от статуса Германии и Франции.
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