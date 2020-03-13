ОПУ переносит конфликтный потенциал с фронта в Киев, - Цимбалюк о переговорах в Минске

13 марта, 2020, 18:06

Украинский журналист Роман Цимбалюк назвал действия Офиса президента Украины относительно договоренностей в Минске переносом конфликтного потенциала фронта в Киев, отметив, что по итогам переговоров РФ не пойдет на уступки по Донбассу

Об этом Цымбалюк написал в Facebook.

"Самое интересное, что Кремль ни на какие уступки по Донбассу не пойдет. Офис президента Украины при этом переносит конфликтный потенциал с линии фронта в Киев", - написал Цимбалюк.

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Журналист отметил, что очень странным со стороны ОПУ является аргументация о "нехватке времени" на объяснение действий в Минске а глава Офиса Андрей Ермак во время брифинга по итогам СНБО не смог назвать, кто является стороной конфликта на Донбассе.

"Очень странные: вы решаете судьбу нашей страны, но при этом у вас "нет времени" объяснить что за совещательный орган создается с гауляйтерами. Так заняты, что два дня времени не было сообщить о своих планах. Морозились бы дальше, если бы документы не слили в СМИ. При этом российская сторона не настолько занята и еще 11 марта сообщила, что это площадка для переговоров по политическим вопросам между сторонами конфликта. Себя они стороной конфликта не считают, просто решают "военные вопросы" на Донбассе. Удивительно, но Ермак тоже не сказал, с кем у нас война, не сказал с кем у нас должен быть мир. Забыл. Как Сивохо", - написал Цымбалюк.

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