ОП в лице Ермака "пропихнул" план Кремля по ОРДЛО, - политолог Березовец

13 марта, 2020, 15:41

Политолог Тарас Березовец прокомментировал документ, который был подписан в Минске, по данным СМИ

Об этом он написал в Telegram.

"Банковая в лице Андрея Ермака "пропихнула" кремлевский план, по которому Россия выводится из-под ответственности за войну на Донбассе, а так называемые "ЛДНР", напротив, становятся полноправными участниками процесса", - написал Березовец.

Он написал, что свидетели переговоров утверждают, что Ермак и его российский визави Дмитрий Козак действовали не как участники переговоров с разных сторон, а одна команда.

"Это снимает все вопросы (у кого они оставались) относительно зангажованости главы офиса президента российской стороной и также делает Зеленского главным ответственным за дальнейшее развитие событий", - сообщил политолог.

Он написал, что для тех, кто не хочет оказаться частью нового Советского Союза (и это также касается депутатов монокоалиции и исполнительной власти) наступает момент истины.

"Придется определяться, с кем вы. История жестокая вещь и уйти от ее приговора еще никому не удавалось", - отметил Березовец.