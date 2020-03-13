Оккупанты обстреляли бойцов ООС возле Крымского, один военный ранен в голову
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник вел обстрелы из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы. Эвакуационной техникой военный доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была оказана надлежащая медицинская помощь.
"Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - говорится в сообщении.
Подразделения операции Объединенных сил, обороняясь, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.
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