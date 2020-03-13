Оккупанты обстреляли бойцов ООС возле Крымского, один военный ранен в голову

13 марта, 2020, 22:58

Сегодня, 13 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Крымское

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник вел обстрелы из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы. Эвакуационной техникой военный доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была оказана надлежащая медицинская помощь.