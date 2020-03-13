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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли бойцов ООС возле Крымского, один военный ранен в голову

Оккупанты обстреляли бойцов ООС возле Крымского, один военный ранен в голову

Сегодня, 13 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Крымское

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник вел обстрелы из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы. Эвакуационной техникой военный доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была оказана надлежащая медицинская помощь.

"Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - говорится в сообщении.

Подразделения операции Объединенных сил, обороняясь, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

 

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