Оккупанты ночью выпустили 11 мин по Лебединскому
13 марта, 2020, 07:55
12 марта вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также отмечена работа снайперской пары.
Два обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела.
12 марта в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска из миномета выпустили 11 мин по позициям в Лебединском.
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