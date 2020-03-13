Оккупанты ночью выпустили 11 мин по Лебединскому

13 марта, 2020, 07:55

12 марта вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также отмечена работа снайперской пары.

Два обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела.

12 марта в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска из миномета выпустили 11 мин по позициям в Лебединском.