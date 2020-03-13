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Espreso.tvОбществоНиколай Княжицкий: Войну на Донбассе начала Россия, и никаких других "сторон конфликта" не существует

Николай Княжицкий: Войну на Донбассе начала Россия, и никаких других "сторон конфликта" не существует


фото: eurosolidarity.org
Россия - агрессор, инициатор и сторона конфликта на Донбассе. И именно ей нести ответственность за военные действия на Донбассе

Об этом сказал народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий в эфире телеканала "Прямой".

"Очевидно, что ни один украинский гражданин, патриот государства никогда не должен идти на то, чтобы поддерживать признание стороной конфликта ставленников и вассалов Москвы. Стороны конфликта - это агрессор, Российская Федерация, и Украина. Да, это стороны конфликта. Это конфликт, который возник по инициативе Российской Федерации, которая развязала войну и в которой мы защищаем нашу землю. никаких других сторон конфликта, никаких марионеток, которые затем возглавляют российские регионы и являются гражданами России, не существует. Россия хочет, чтобы с нее сняли санкции", - заявил политик.

"Потому что сейчас мы видим, что происходит в экономике РФ, когда Россия обманула сама себя, выйдя из ОПЭК, надеясь на то, что цена на нефть не будет настолько снижена, что саудиты снизят цену, а Россия сможет продавать по той цене, по которой она и продавала, попала впросак. Фактически у России нет средств для того, чтобы удерживать те цены на нефть, которые есть. и еще больше Россия заинтересована в том, чтобы максимально быстро были сняты санкции. санкции можно снять, если сказать, что "их там нет", "России там нет». И тогда придумать эти стороны конфликта и усиливать агрессора", - добавил народный депутат.

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