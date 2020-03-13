Непал запретил восхождение на Эверест из-за вспышки коронавируса

13 марта, 2020, 15:45

Правительство Непала приняло решение отменить все весенние восхождения на Эверест с 14 марта по 30 апреля из-за вспышки коронавируса

"Мы решили не выдавать туристические визы до 30 апреля. На сегодня все выданные разрешения и разрешения, которые должны были быть выданы на сезон Эвереста 2020 года будут отменены", - заявил пресс-секретарь офиса премьер-министра страны, пишет ВВС .

Иностранцам, которые все же приедут в Непал с 14 марта, рекомендуют самоизолироваться на две недели.

Непал зарабатывает на восхождениях до 4 млн долларов ежегодно. Большинство альпинистов приезжают из Индии, Китая, США, Великобритании, Японии и Южной Кореи.

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Китай уже закрыл Эверест со своей стороны.

На данный момент в Непале зарегистрирован только один подтвержденный случай коронавируса, однако в соседней Индии случаев заражения более 70.