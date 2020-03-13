Нефедов пояснил, как будут работать пункты пропуска на время карантина

13 марта, 2020, 11:33

Государственные таможенная и пограничные службы направили в Кабмин перечень важнейших пунктов пропуска, которые продолжат работу во время карантина

Об этом сообщил в Facebook глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

"При формировании этого перечня мы учли интересы крупнейших импортеров и экспортеров, а также транспортных операторов, следующих транзитом через территорию Украины", - отметил он.

Закрытие части пунктов пропуска (ПП) не повлияет на порядок оформления таможенных деклараций. Импортеры и экспортеры, как и раньше, смогут пройти таможенный контроль на одном из ЧП в пределах одной таможни, указанной в декларации.

"Например, груз, который направлялся на ЧП "Шегини", сможет заехать или выехать из ПП "Краковец" Галицкой таможни", - отметил глава ГТС.

Он также обратил внимание транспортных операторов на то, что пункты пропуска могут закрываться не только украинской стороной, но и смежными с Украиной государствами. Поэтому целесообразно отслеживать деятельность, осуществляемую другими странами по предотвращению распространения инфекции, чтобы избежать задержки грузов на нейтральной полосе на неопределенное время.

Уже сейчас Гостаможслужба советует перевозчикам выбирать для пересечения границы те пункты пропуска, которые являются основными в сочетании Украины с другими государствами.

"Перевозчикам грузов, которые уже находятся в пути, важно отслеживать ситуацию на пунктах пропуска и сознательно идти на главные ЧП в пределах одной таможни", - подчеркнул Нефедов.