Не видосики или разговоры с "Теслой", - Геращенко о реакции мировых лидеров на коронавирус
Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.
"Мировые лидеры обратились к своей нации в связи с коронавирусом. Спокойные, честные, официальные обращения, не видосики или разговоры с Теслой. Президент Франции, премьер Великобритании, канцлер Германии призвали свои нации сохранять спокойствие и единство, народ - соблюдать основные правила дезинфекции, профилактики, рекомендованные ВОЗ, прислушиваться к организму и не рисковать собой и окружающими", - пишет Геращенко.
По ее словам, в этих речах значительная часть посвящена вопросам экономики и труда в условиях карантина. Государство берет на содержание людей, которые оказались частично безработными.
"Какой разительный контраст между ответственной властью и непрофессиональной безответственностью и хаосом", - резюмирует Геращенко.
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