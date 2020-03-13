Нацбанк не имеет права растратить золотовалютные резервы, - Арсений Яценюк

13 марта, 2020, 10:41

За последние несколько дней НБУ потратил 1 млрд долларов из резервов на удержание гривневого курса

"По Конституции, НБУ должен обеспечить стабильность национальной денежной единицы. Однако Национальный банк не имеет права растратить золотовалютные резервы", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Прямой контакт" с Тарасом Березовцом на "Прямом канале" 12 марта.

Арсений Яценюк напомнил, что в 2004 году, когда была угроза банковского кризиса, он как руководитель Национального банка Украины вернул гривню с курса 8 к 5, причем "ни один банк тогда не упал, каждому вернули депозит, и банковского кризиса не допустили".

"Национальный банк вместо того, чтобы полностью скупать валюту с рынка в течение этого года и если и делать ревальвацию, то очень умеренную, пошел другим путем. Всегда надо готовиться к кризису. Когда есть подушка безопасности, ты всегда себя намного легче чувствуешь".

Он отметил, что на конец февраля было накоплено почти 27 млрд долларов золотовалютных резервов. Однако за последние несколько дней из этих средств уже 1 млрд долларов ушел на удержание гривневого курса: "Но я знаю, как эти средства легко продаются, но трудно покупаются".

«Поэтому сейчас Национальный банк должен балансировать между курсом, - подчеркнул он, напомнив, что в государственном бюджете предусмотрен среднегодовой курс 27 гривень за доллар. - То есть, в принципе, это определенный ориентир и для населения, и для Национального банка».

«НБУ должен обеспечить свою ключевую конституционную функцию - это стабильность национальной денежной единицы. С другой стороны, Национальный банк не имеет права растратить золотовалютные резервы. Для того, чтобы этого не произошло, центральный банк обязан очень активно отслеживать все валютные операции. Я не исключаю, что может прийти время, если глобальный кризис будет развиваться так, как она развивается, - что Национальный банк будет обязан ввести временные ограничения на валютном рынке», - отметил Арсений Яценюк.

Он напомнил, что вводил такие ограничения в 2004 году в качестве и.о. руководителя Нацбанка: «Я просил о таких ограничениях в 2014 году тогдашнего председателя Национального банка Гонтарева. Но Национальный банк тогда был слишком либеральный. Этот либерализм привел к тому, что курс просто взлетел до 37, это была самая высокая точка, а потом мы его совместными усилиями вернули на уровень 27».

«Сейчас у центрального банка, первых, есть резервы для стабильности. Второе - у него есть ориентир, определенный в законе о государственном бюджете. Третье - он имеет инструменты контроля на валютном рынке. Четвертое - он не имеет права допустить паники в банковском секторе, и для этого у него есть и рефинансирования, и, более того - банки в совершенно иной форме, чем они были 5 лет назад », - подытожил лидер НФ.

Кроме того, отметил Арсений Яценюк, задача НБУ - «коммуницировать с людьми»: «Люди должны чувствовать уверенность в том, что Национальный банк знает, что делает. И так же должно работать правительство. Они не живут друг без друга. Да, у них разная компетенция, но Национальный банк не может быть независимым, от экономики, рабочих мест, экономического роста, и он не является независимым от борьбы с кризисом ».