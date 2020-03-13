Минэкономики ухудшит прогноз по росту украинского ВВП до 2023 года
Об этом сообщили в министерстве в ответ на запрос Интерфакс-Украина.
"Обнародовать цифры сегодня рано. Единственное, что можем отметить, что темпы роста экономики будут слабее по сравнению с прогнозируемыми ранее, прежде всего из-за слабого экспорта, что обусловлено снижением спроса и цен на мировых рынках", - отметили в Минэкономики.
В то же время, в отличие от предыдущих кризисных периодов, министерство не ожидает, что экономика Украины провалится значительно глубже по сравнению с другими странами.
"Ключевые основания для этого - взвешенная макроэкономическая политика в последние годы (и фискальная, и монетарная), надежная банковская система (высокая ликвидность), отсутствие значительных дисбалансов во внешней сфере (дефицит счета текущих операций ожидается на уровне около 3% от ВВП, размер международных резервов - $26,6 млрд) и квазифискальных дефицитов (например, в энергетической сфере)", - объясняет Минэкономики.
Ранее министерство с осторожностью относилось к оценкам влияния распространения нового коронавируса на мировую и отечественную экономику. С учетом таких оценок был составлен предварительный обновленный макропрогноз.
"Последние события на мировых рынках показали, что это влияние будет сильнее. В рамках нынешнего прогнозного цикла мы будем это все изучать, отслеживать динамику мировых рынков, формировать и оценивать вероятность различных сценариев для Украины", - добавили в министерстве.
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