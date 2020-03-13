Минэкономики советует работодателям перевести работников на удаленную работу
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
"С целью правильного применения законодательства о труде во время действия карантинных мероприятий, обращаем внимание, что случаи отстранения работника от работы четко определены законодательством (статья 46 Кодекса законов о труде Украины). Работник обязан заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих людей в процессе выполнения любых работ или во время пребывания на территории предприятия ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, отсутствие работника на работе в связи с временной потерей трудоспособности, болезни, что подтверждается соответствующими документами, не может быть основанием для увольнения или отстранения такого работника.
А предоставление работником выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности является основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности.
В министерстве советуют:
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по возможности, максимально обеспечить использование дистанционной формы труда и (или) гибкого режима рабочего времени (в том числе и для уменьшения скопления людей в "часы пик")
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вводить режим работы на условиях сокращенного и неполного рабочего времени с учетом требований, определенных законодательством;
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максимально способствовать реализации права работников на получение, по их просьбе, оплачиваемых отпусков и отпусков без сохранения заработной платы, предоставляемых работникам в обязательном порядке, и отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемых по соглашению сторон в порядке, определенном законодательством;
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обеспечить работников антисептическими и дезинфицирующими средствами и проинформировать о профилактических мерах, размещенных на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.
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