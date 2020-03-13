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Espreso.tvОбществоМинэкономики советует работодателям перевести работников на удаленную работу

Минэкономики советует работодателям перевести работников на удаленную работу

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рекомендует работодателям максимально обеспечить использование дистанционной формы труда или гибкого режима рабочего времени

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"С целью правильного применения законодательства о труде во время действия карантинных мероприятий, обращаем внимание, что случаи отстранения работника от работы четко определены законодательством (статья 46 Кодекса законов о труде Украины). Работник обязан заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих людей в процессе выполнения любых работ или во время пребывания на территории предприятия ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, отсутствие работника на работе в связи с временной потерей трудоспособности, болезни, что подтверждается соответствующими документами, не может быть основанием для увольнения или отстранения такого работника.

А предоставление работником выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности является основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности.

В министерстве советуют:

  • по возможности, максимально обеспечить использование дистанционной формы труда и (или) гибкого режима рабочего времени (в том числе и для уменьшения скопления людей в "часы пик")

  • вводить режим работы на условиях сокращенного и неполного рабочего времени с учетом требований, определенных законодательством;

  • максимально способствовать реализации права работников на получение, по их просьбе, оплачиваемых отпусков и отпусков без сохранения заработной платы, предоставляемых работникам в обязательном порядке, и отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемых по соглашению сторон в порядке, определенном законодательством;

  • обеспечить работников антисептическими и дезинфицирующими средствами и проинформировать о профилактических мерах, размещенных на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

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