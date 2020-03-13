Медикаменты, необходимые для предотвращения коронавируса, будут проходить за пределами закона о публичных закупках, - Ляшко

13 марта, 2020, 15:30

По результатам заседания СНБО Украины принято решение о предоставлении 10 млн хирургических масок учреждениям здравоохранения. Все закупки по коронавирусу отныне будут проводить в обход закона о публичных закупках

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге по результатам заседания СНБО, передает Еспресо.TV.

"Сегодня на СНБО принято решение разрешить Кабмину принять срочные меры. Для того чтобы все медицинские изделия, а также товары и услуги, которые будут задействованы в противодействии распространению коронавирусной инфекции в Украине, проходили вне закона о публичных закупках", - отметил главврач.

"Очередное задание для нас как правительства - до конца следующей недели обеспечить все пункты въезда, а также учреждения здравоохранения всеми средствами для эффективной диагностики", - добавил он.

Дяшко отметил, что на заседании СНБО приняли решение о предоставлении 10 млн хирургических масок, которые были развезены на склады в каждую область.

"Этим мы обеспечим всех средствами индивидуальной защиты", - заявил Виктор Ляшко.