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Espreso.tvОбществоМАУ отменили рейсы в Италию

МАУ отменили рейсы в Италию


фото: reuters
С 15 марта Международные авиалинии Украины временно приостанавливают полеты в итальянские города Рим и Милан из-за вспышки коронавируса в Италии

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы между Киевом и Римом отменяют с 15 марта и до 8 апреля, между Киевом и Миланом - с 15 марта по 14 апреля.

Ранее в МАУ отменили рейсы в Венецию с 12 марта до 12 апреля.

"Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться для переоформления или возврата средств за билет (или его неиспользованную часть) по месту приобретения билета. В связи с большим количеством обращений к авиакомпании по всем каналам коммуникации, время ожидания ответа пока существенно выше чем обычно", - говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас Италия стала новым эпицентром вспышки коронавируса и лидирует по количеству заражений среди стран ЕС. Согласно последним данным, там зафиксировано 15 113 инфицированных коронавирусом.

 

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